Rothen - Mbappé : L'accusation de Pierre Ménès !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Souvent pointé du doigt pour son manque d'impartialité en ce qui concerne le PSG et Nasser Al-Khelaïfi, Jérôme Rothen a notamment changé d'avis sur Kylian Mbappé ces derniers mois. Pierre Ménès n'hésite pas à dénoncer un «retournement de veste assez spectaculaire» de celui qui anime sa propre émission sur RMC.

La saison dernière, le cas Kylian Mbappé a été assez largement commenté. Et pour cause, durant plusieurs mois, l'attaquant français a annoncé son départ du PSG assez tôt après un été très mouvementé durant lequel il avait notamment été écarté du groupe après son refus de prolonger. Par conséquent, une ambiance tendue s'est installée entre Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé, ce qui a poussé Jérôme Rothen à retourner sa veste selon les propos de Pierre Ménès qui critique le comportement de l'ancien numéro 25 du PSG qui anime sa propre émission, Rothen s'enflamme, sur RMC.

Pierre Ménès tacle Jérôme Rothen

« Rothen, l'année dernière, il n'arrêtait pas de faire des lipettes à Mbappé jusqu'au moment où il l'a eu en interview sur son émission. Et aujourd'hui, le retournement de veste est assez spectaculaire », lâche-t-il sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.

«Ça me pose réellement problème»

« L'autre jour, j'étais à Rennes et sur le chemin de retour, j'écoutais Rothen, il le fracassait pour son rôle à Caen alors qu'il avait mis 3 buts à City, il n'en a pas fait référence une fois. Ça me pose réellement problème », ajoute Pierre Ménès.