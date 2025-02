Corruption - OM : Attaqué par Longoria, il sort enfin du silence !

Axel Cornic

Au sifflet de la rencontre entre l’AJ Auxerre et l’Olympique de Marseille (3-0) Jérémy Stinat a été violemment attaqué par le président Pablo Longoria, qui a clairement parlé de « corruption ». Dans un entretien accordé à Sud-Ouest, il s’est exprimé face à l’énorme polémique soulevée par cette affaire, qui fait énormément parler depuis quelques jours.

A Marseille, on ne digère toujours pas. Après une belle série de victoires qui a permis à Roberto De Zerbi et ses hommes de consolider la deuxième place de Ligue 1 derrière le PSG, une défaite assez surprenante est arrivée sur la pelouse de l’AJ Auxerre. Et ça n’a pas du tout plu à Pablo Longoria ni aux dirigeants de l’OM, qui ont totalement craqué.

Longoria fait son mea-culpa

Le président marseillais est notamment sorti de ses gonds, puisqu’en marge de la rencontre il a tiré à boulets rouges sur l’arbitrage de Jérémy Stinat en parlant de corruption… avant de faire machine arrière ! « Je tiens à dire qu'il n'y a pas de corruption dans le foot français. La forme n'était pas appropriée et ce mot, je le regrette » a déclaré Longoria. Pa suffisant toutefois pour calmer les choses, puisque 111 arbitres ont décidé de porter plainte contre le président de l’OM.

« C'est un moment difficile à vivre »

Principal concerné, Jérémy Stinat s’est confié pour la première fois depuis ce match de l’OM, auprès de Sud-Ouest. « C'est un moment difficile à vivre. Désormais, on fait attention à tout » a expliqué celui qui arbitrera ce dimanche la rencontre de Ligue 1 entre le TFC et le SCO Angers. « Le temps est passé, il faut faire la part des choses mais il y a encore un gros travail à faire. Nous sommes une famille discrète, qui veut garder son cadre de vie intact. Je ne pensais pas que des trucs comme ça puissent arriver chez nous »