«Elle pourra se tromper», nouvelle crise de nerfs à l'OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début de la saison, l'OM enrage contre l'arbitrage et ça a franchi une nouvelle étape lors de la rencontre face à Auxerre. Alors que Pablo Longoria a été jusqu'à parler de corruption, Stéphanie Frappart sera scrutée de très près lors de la rencontre entre le club phocéen et le FC Nantes dimanche soir.

A l'occasion de la défaite de l'OM contre Auxerre, Pablo Longoria a complètement vrillé à cause de l'arbitrage. Le président olympien a été jusqu'à parler de corruption, avant de finalement revenir sur ses propos. Mais voilà que le mal était tout de même fait et on s'interroge désormais sur comment l'OM va être arbitré à présent. On aura alors un premier élément de réponse dimanche soir face au FC Nantes avec Stéphanie Frappart qui sera au sifflet.

« Elle pourra peut-être se tromper sur une touche ou un coup-franc »

Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans de l'OM se sont offusqués de la nomination de Stéphanie Frappart pour la rencontre face à Nantes. Faut-il s'attendre à de nouvelles erreurs ? A ce propos, pour La Provence, Olivier Lamarre, porte-parole du syndicat des arbitres du football d'élite, a fait savoir : « Stéphanie, ou un autre si ça avait été le cas, pourra peut-être se tromper sur une touche ou un coup-franc, mais c'est la vie aussi ».

« Elle sera au rendez-vous »

Il a ensuite été question de rassurer tout le monde avant ce OM-Nantes. Olivier Lamarre a alors confié : « Les arbitres ont conscience du contexte et des enjeux. Stéphanie est préparée pour ça, comme le tireur de penalty ou comme un sportif de haut niveau. Il n'y a pas de crainte à avoir, elle sera au rendez-vous ».