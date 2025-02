OM - Longoria : Une sanction incroyable ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce mercredi soir, Pablo Longoria passera devant la Commission de discipline de la LFP afin d'être fixé concernant sa sanction après ses propos contre l'arbitrage samedi soir à Auxerre. Le président de l'OM, qui a parlé de corruption pour l'arbitrage français, risque jusqu'à 12 matches de suspension. Mais sera-t-il sanctionné aussi sévèrement ?

Le coup de sang de Pablo Longoria samedi soir n'est pas passé inaperçu. En effet, après la lourde défaite de l'OM sur la pelouse d'Auxerre (0-3), le président du club phocéen a craqué dans les travées du stade de l'Abbé-Deschamps en s'en prenant violemment à l'arbitrage. En cause, un second carton jaune contesté pour Derek Cornelius et un penalty non sifflé pour une faute sur Quentin Merlin. Pablo Longoria a donc vrillé, parlant de «corruption» au sein d'un «championnat de merde». Des propos qui pourraient être lourds de conséquence.

OM : Il porte plainte après la polémique !

➡️ https://t.co/hgRblWiPvN pic.twitter.com/bCnLxRKNyY — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) February 25, 2025

Longoria sera fixé mercredi soir

En effet, Pablo Longoria se présentera ce mercredi devant la Commission de discipline de la LFP afin de connaître sa sanction. D'ailleurs, elle sera communiquée dès le soir même ce qui est exceptionnel et qui s'explique par une nécessité de s'organiser rapidement. Le président de l'OM risque jusqu'à 12 matches de suspension après ses propos, et malgré ses excuses, les nombreuses plaintes des arbitres à son encontre ne devraient pas jouer en sa faveur.

111 arbitres portent plainte !

En effet, Olivier Lamarre, le porte-parole du Syndicat des arbitres du football d’élite (SAFE), a annoncé que 111 arbitres allaient porter plainte contre Pablo Longoria pour diffamation. « Ce n’est pas encore finalisé, mais ce sera une plainte collective. Tous les arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2, centraux et assistants, se sont sentis diffamés par ces accusations de corruption et vont porter plainte. Ils sont 111 au total, c’est 100% des arbitres (…) Il faut rappeler que 500 arbitres se font molester ou bousculer en France chaque année. Malgré la passion, le monde professionnel doit être exemplaire car, derrière, les arbitres qui sont moins protégés se font casser la figure. Il faut penser à eux », assure-t-il dans les colonnes de La Provence.

Selon vous, Pablo Longoria sera-t-il lourdement sanctionné ?