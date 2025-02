OM : L'énorme plainte est confirmée !

Arnaud De Kanel

Après la lourde défaite face à l’AJ Auxerre (0-3), une nouvelle tempête menace l'OM. En cause : les déclarations de Pablo Longoria sur l’arbitrage, qui pourraient bien lui valoir une sanction sévère. De plus, une plainte collective va être déposée, regroupant pas moins de 111 arbitres !

Pablo Longoria se retrouve sous le feu des projecteurs après son dérapage verbal à l’issue de la défaite de l'OM face à l’AJ Auxerre. Furieux contre l’arbitrage, le président marseillais a dénoncé ce qu’il considère comme une « vraie corruption » en Ligue 1, des accusations explosives qui pourraient lui valoir de lourdes sanctions alors que la commission de discipline se réunira ce mercredi.

Une grosse suspension pour Longoria ?

Pablo Longoria risque gros après son dérapage. En effet, le président de l'OM pourrait être suspendu pour 12 rencontres. Mais il n'est pas au bout de ses surprises car 111 arbitres vont porter plainte.

«Ils sont 111 au total»

« Ce n’est pas encore finalisé, mais ce sera une plainte collective. Tous les arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2, centraux et assistants, se sont sentis diffamés par ces accusations de corruption et vont porter plainte. Ils sont 111 au total, c’est 100% des arbitres (…) Il faut rappeler que 500 arbitres se font molester ou bousculer en France chaque année. Malgré la passion, le monde professionnel doit être exemplaire car, derrière, les arbitres qui sont moins protégés se font casser la figure. Il faut penser à eux », a déclaré Olivier Lamarre, le porte-parole du Syndicat des arbitres du football d’élite (SAFE), dans les colonnes de La Provence.