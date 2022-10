Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse tombe pour le retour de Messi au Barça

Publié le 18 octobre 2022 à 08h10

Actuellement dans sa dernière année de contrat avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi figure dans les petits papiers du FC Barcelone. Joan Laporta songerait en effet à rapatrier son ancienne star, mais cette dernière serait encore très loin d’un retour au Camp Nou comme l’explique Guillem Balague, journaliste et biographe de La Pulga.

Alors qu’il dispute actuellement sa deuxième saison sous les couleurs du PSG, Lionel Messi devra déjà prendre une grande décision dans les prochains mois. L’Argentin arrive en effet à la fin de son contrat et a le choix pour son avenir. Le PSG compte prolonger son numéro 30 tandis que le FC Barcelone voudrait rapatrier l'attaquant de 35 ans. Cependant, Joan Laporta part de loin dans ce dossier.

« Dans l'état actuel des choses, je ne vois pas Messi revenir au Barça »

Depuis son départ du FC Barcelone à l’été 2021, Lionel Messi entretient des relations glaciales avec Joan Laporta, de quoi rendre difficilement imaginable son retour chez les Blaugrana pour le moment. « L'histoire de ce qui s'est passé avec Messi change selon la personne à qui vous demandez , a confié le journaliste Guillem Balague sur Radio Marca. Maintenant, dans l'état actuel des choses, je ne vois pas Messi revenir au Barça. »

« Personnellement, je le vois encore au PSG »