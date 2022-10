Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a pris une énorme décision pour le grand retour de Messi

Publié le 17 octobre 2022 à 22h00 - mis à jour le 17 octobre 2022 à 22h00

Pierrick Levallet

En grande forme cette saison, Lionel Messi voit son avenir s'inscrire en pointillé avec le PSG. La star argentine est en fin de contrat en juin prochain et n’a toujours pris aucune décision. De son côté, le FC Barcelone espère rapatrier le joueur de 35 ans. Et Joan Laporta aurait peut-être une solution toute trouvée pour y parvenir.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi voit son avenir s'inscrire en pointillé au PSG. Luis Campos voudrait le prolonger, mais l’Argentin ne prendra aucune décision avant la Coupe du monde. De quoi mettre la pression au conseiller sportif parisien puisque le FC Barcelone serait également sur le coup. Le club catalan entend bien rapatrier son ancienne star, qui est partie libre en 2021. D’ailleurs, le vestiaire blaugrana réclame le retour de Lionel Messi.

Mercato - PSG : Une bombe est lâchée, Messi va recaler le Qatar https://t.co/Ao1nmogjzu pic.twitter.com/keqFI2Ne7p — le10sport (@le10sport) October 17, 2022

Le vestiaire réclame le retour de Messi

Dans un entretien accordé à El club del deportista , Ronald Araujo a affirmé que sa première décision s’il était directeur sportif du FC Barcelone serait de faire revenir Lionel Messi : « Je signerais Messi ». Xavi, quant à lui, serait prêt à tout pour pouvoir entraîner Lionel Messi. « J'ai demandé à Xavi, ce lundi lors d'un entretien pour la BBC, s'il souhaitait coacher Messi. Hors caméra, il a répondu : "Oui, absolument.'' » a d’ailleurs révélé le journaliste Guillem Balague dans un entretien pour Le Parisien il y a quelques jours. Visiblement, le FC Barcelone semble faire tout son possible pour rapatrier La Pulga . Et Joan Laporta aurait même trouvé une solution.

Le Barça a une solution pour le retour de Messi

Comme rapporté par El Periodico il y a quelques jours, le FC Barcelone envisagerait deux départs notables pour rendre le retour de Lionel Messi possible. Pour rembourser la dette de 35M€ qu’il doit à l’Argentin, le club catalan pourrait se séparer de Jordi Alba et Gerard Piqué, dont les contrats expirent en juin 2024. Et cette tendance semble prendre forme petit à petit.

Jordi Alba et Piqué poussés vers la sortie dès cet été.