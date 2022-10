Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate dans le feuilleton Aubameyang

Publié le 17 octobre 2022 à 20h00

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang est un nom qui est revenu avec insistance au PSG ces derniers temps dans le cadre du prochain mercato estival. Cependant, il semblerait que malgré les rumeurs qui ont circulé dans la presse, le Paris Saint-Germain n'aurait nullement l'intention de recruter l'attaquant de Chelsea qui n'entrerait même pas dans sa politique de recrutement.

De quoi sera fait l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang ? Tout juste arrivé à Chelsea, se pourrait-il que l’ancien de l’ASSE retrouve la Ligue 1 ? À en croire les informations récemment divulguées par Foot Mercato , Luis Campos serait particulièrement intéressé par le profil d’Aubameyang et le sentiment serait réciproque.

Aubameyang se poserait des questions sur son avenir à Chelsea

Selon les informations de Ben Jacobs, Pierre-Emerick Aubameyang serait d’ailleurs inquiet de son sort à Chelsea depuis le limogeage de Thomas Tuchel, pour qui il avait fait le choix de quitter le FC Barcelone pour les Blues alors que Xavi Hernandez voulait le garder. Pour The Football Terrace , le journaliste de CBS Sports a cependant révélé qu’il était encore trop tôt pour savoir si Aubameyang convoitait un départ l’été prochain à une année de l’expiration de son contrat bien qu’il se poserait de sérieuses questions sur son avenir.

Pas de rapprochement pour Aubameyang qui ne serait pas dans la stratégie de marché du PSG