Mercato - Real Madrid : Pérez a pris une décision fracassante pour l’avenir d'une star

Publié le 17 octobre 2022 à 19h15 - mis à jour le 17 octobre 2022 à 19h18

Pierrick Levallet

Âgé de 32 ans, Toni Kroos songerait déjà à la retraite. L’Allemand a déjà annoncé dans le vestiaire qu’il pensait à se retirer du football une fois que son contrat avec le Real Madrid sera terminé en juin prochain. Toni Kroos n’a cependant pris encore aucune décision ferme pour son avenir. Et le Real Madrid n’a pas l’intention de le hâter dans son choix.

Depuis son arrivée en 2014, Toni Kroos a connu un bon nombre d’entraîneurs. Mais l’Allemand a toujours été indiscutable dans l’entrejeu du Real Madrid. Même à 32 ans, Toni Kroos continue d’être brillant sous les ordres de Carlo Ancelotti comme il l’a prouvé ce dimanche lors du Clasico face au FC Barcelone. Les supporters madrilènes sont émerveillés devant son talent, mais ces derniers sont peut-être en train d’assister à la dernière saison de Toni Kroos.

Kroos songe à la retraite

L’ancien du Bayern Munich est dans la dernière année de son contrat, puisqu’il expire en juin prochain. Et dans le vestiaire, le milieu de terrain a à plusieurs reprises évoqué une retraite une fois son bail terminé, afin de quitter le football au sommet de son art. Si le Real Madrid insiste pour le prolonger tout de même, Toni Kroos ne devrait pas se précipiter dans sa décision.

Le Real Madrid ne va pas le forcer