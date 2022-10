Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle annonce fracassante sur l’avenir de Messi

Publié le 17 octobre 2022 à 16h10

Axel Cornic

Journaliste connu et reconnu, ainsi que biographe de grandes stars de la planète football, Guillem Balague a toujours été reputé proche de Lionel messi et de son entourage. Ainsi, il est persuadé que le septuple Ballon d’Or poursuivra son aventure au Paris Saint-Germain au-delà de la fin de son contrat, alors qu’en catalogne on s’enflamme pour son retour au FC Barcelone.

Arrivé à l’été 2021, Lionel Messi commence à peine à exprimer toute l’étendue de son incroyable talent au PSG. Avec ses huit buts et ses huit passes décisives, il semble bien parti pour exploser le total de sa première saison sous les couleurs parisiennes.

La fin du contrat de Messi approche à grands pas

Pourtant, ça pourrait déjà être la fin. Le contrat qui lie Lionel Messi au PSG se termine en juin prochain et dès le 1er janvier, il pourra s’engager librement avec d’autres clubs. Forcément, au FC Barcelone un véritable lobby s’est créé pour le grand retour de celui dont le départ n’a jamais été digéré.

« Il est bien physiquement ainsi que mentalement et il veut continuer à joueur au plus haut niveau possible »