Mercato - PSG : La révolution de Galtier peut tout changer pour Mbappé

Publié le 17 octobre 2022 à 14h30

Axel Cornic

Pour la première fois de la saison, le Paris Saint-Germain a abandonné sa défense à trois pour passer à quatre derrière, avec Marquinhos qui a été aligné aux côtés de Danilo Pereira puis Nordi Mukiele dans l’axe. Un système qui a porté ses fruits puisque la victoire a été au rendez-vous face à l’Olympique de Marseille (1-0) et qui devrait être reconduit… pour le plus grand bonheur de Kylian Mbappé ?

La semaine précédant le tant attendu Classico a surtout été émaillé de polémiques pour le PSG. Les révélations de Médiapart ont mis le feu aux poudres et cela a notamment agacé Kylian Mbappé, qui aurait vraisemblablement des gros problèmes avec ses dirigeants. Mais le mal-être autour de la star française n’est pas nouveau, puisque depuis le début de la saison il se plaint notamment d’un dispositif qui ne le met pas forcément en valeur, dans une position de « pivot » aux côtés de Neymar et de Lionel Messi.

Un changement qui favorise Mbappé ?

Ce dimanche, on a vu un changement de tactique avec un passage à une défense à quatre et un milieu à trois, ce qui pourrait bien être la clé pour désamorcer le mécontentement de Kylian Mbappé. Avec Neymar plus axial et Lionel Messi à droite, le Français partait de la gauche et se retrouvait donc dans une position qu’il affectionne. Cela ne lui a pas permis de marquer un but, mais Mbappé a tout de même délivré sa toute première passe décisive de la saison, pour le but de Neymar.

« Il y avait une volonté de mettre les trois offensifs dans des zones préférentielles »

Certains ont pensé que ce changement était motivé par les nombreuses blessures en défense, mais Christophe Galtier a finalement expliqué qu’il pensait à cette petite révolution depuis quelques temps déjà. « Non, non ce n’était pas lié aux absences, mais bien une réelle volonté de faire autre chose » a confié le coach du PSG, lors de la conférence de presse d’après-match. « Par rapport à ce que nous avions vu et identifié, il nous semblait important de ramener du monde au cœur du jeu pour sortir de la pression marseillaise. Il y avait également une volonté de mettre les trois offensifs dans des zones préférentielles ».

