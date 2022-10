Foot - PSG

PSG : Le gros aveu de Galtier sur sa révolution

Publié le 17 octobre 2022 à 11h00

Arthur Montagne

Dimanche soir, à l'occasion de la venue de l'OM au Parc des Princes, Christophe Galtier a décidé de faire un gros changement tactique en délaissant son 3-4-1-2 pour une défense à quatre dans un 4-3-1-2. Et l'entraîneur du PSG assure que c'est une idée à laquelle il pensait depuis longtemps.

Cet été, lorsqu'il a été nommé entraîneur du PSG afin de remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier est arrivé avec une idée de jeu très précise puisqu'il a immédiatement opté pour un système à trois défenseurs centraux, ce que les suiveurs du club parisien ont attendu toute la saison dernière. Néanmoins, après des débuts étincelants, le PSG commençait à ronronner ces dernières semaines. Privé de Presnel Kimpembe et Sergio Ramos contre l'OM dimanche soir, Christophe Galtier a donc décidé de lancer sa révolution en alignant un 4-3-1-2 qui a porté ses fruits. Un changement que l'entraîneur du PSG préparait depuis quelques temps déjà.

PSG : Mbappé, Neymar... Un clash dans le vestiaire ? La réponse de Galtier https://t.co/FfzP6ln2Vy pic.twitter.com/gwo7Qs6nw4 — le10sport (@le10sport) October 17, 2022

Galtier pensait depuis longtemps à un changement de système

« Non, non ce n’était pas lié aux absences, mais bien une réelle volonté de faire autre chose. Les derniers matches ont été très poussifs. Autant nous avions bien démarré le championnat, autant les adversaires nous ont bien étudié depuis et les enchaînements de matches ont pesé. Nous commencions à ronronner et à nous créer beaucoup moins d’occasions. Par rapport à ce que nous avions vu et identifié, il nous semblait important de ramener du monde au cœur du jeu pour sortir de la pression marseillaise. C’est une équipe qui vient vous chercher haut et est quasiment dans de l’individuel. Il y avait également une volonté de mettre les trois offensifs dans des zones préférentielles », explique Christophe Galtier en conférence de presse avant de se montrer satisfait du rendement de son équipe.

«Je suis satisfait»