PSG : Mbappé, Neymar... Face aux polémiques, le PSG fait une annonce

Publié le 16 octobre 2022 à 17h45

Arthur Montagne

Nouveau responsable de la communication du PSG, l'ancien journaliste Julien Maynard, s'est confié en privé sur l'ambiance qui règne au sein du groupe parisien. Et auprès de Jacques Vendroux, il assure que tout va très bien entre les joueurs parisiens.

Depuis quelques jours, Kylian Mbappé fait grandement parler de lui. Et pour cause, l'attaquant du PSG aurait réclamé son départ, frustré que les promesses faites au printemps n'aient pas été tenues. Notamment celle du départ de Neymar. Mais visiblement, tout irait très bien dans le vestiaire parisien.

Excellente ambiance au PSG ?

En effet, Jacques Vendroux révèle une discussion avec Julien Maynard, nouveau responsable communication sportive et relation presse de l’équipe première du PSG. « Il me dit, "je suis tous les jours avec eux, matin, midi, soir ; et je peux te dire Jacques, il y a une excellente ambiance dans l’équipe du Paris Saint-Germain" », lance-t-il au micro d' Europe 1 avant d'évoquer une autre discussion avec Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé.

«Je peux vous dire qu’il n’y a pas de problème majeur entre Mbappé et le PSG»