PSG : Après son gros coup de gueule, Galtier va bien prendre une décision radicale

Publié le 16 octobre 2022 à 08h45

Arthur Montagne

Très agacé par les questions des journalistes en conférence de presse, qui concernaient récemment les sujets extra-sportifs, Christophe Galtier semble avoir l'intention de ne plus faire de cadeau aux médias. Désormais, il ne répondra plus qu'aux questions sur le football.

Après des débuts idylliques, notamment dans sa relation avec les médias, Christophe Galtier a durci le ton ces derniers jours. Vendredi, à l'occasion de la conférence de presse précédent le choc contre l'OM, l'entraîneur du PSG a poussé un énorme coup de gueule afin d'afficher son agacement face aux questions des journalistes, qui concernaient les sujets extra-sportifs. « Vous ne parlez jamais football (...) Si on est très honnêtes, on doit parler 1 minute 30 de football sur 10 minutes de conférence, on n'est que sur l'extrasportif », regrettait notamment Christophe Galtier.

«Tout ce qui concerne les questions hors foot, il ne répondra plus»

Par conséquent, dans les colonnes de L'EQUIPE , un proche de l'entraîneur du PSG assurait qu'il allait changer de ton à l'avenir. « Il le savait en signant ici. Donc, il n’y a pas de surprise par rapport à cela. Tout ce qui concerne les questions hors foot, il ne répondra plus ou fera du politiquement correct », confie-t-on dans l'entourage de Galtier.

Galtier ne parlera que de foot