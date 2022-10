Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après les polémiques, la mère de Mbappé fait une énorme annonce

Publié le 16 octobre 2022 à 15h00

Arthur Montagne

Alors que Kylian Mbappé est au cœur de nombreuses polémiques ces derniers jours, Kylian Mbappé ne semble absolument pas perturbé par la situation. Fayza Lamari, la mère du joueur, calme même les tensions, assurant qu'il n'y a aucun problème entre l'international français et le PSG.

Quelques mois après avoir prolongé sont contrat avec le PSG, Kylian Mbappé fait déjà parler de lui. En effet, l'attaquant français souhaiterait déjà partir, déçu que les promesses faites au printemps n'aient pas été tenues. Et ce n'est pas tout puisqu'après les révélations de Mediapart , l'ancien Monégasque s'est une nouvelle fois retrouvé au cœur des débats puisque le PSG aurait fait appel à une entreprise afin de discréditer son joueur sur le réseaux sociaux.

«Il n’y a pas de problème majeur entre le joueur et le PSG»

Néanmoins, la mère de Kylian Mbappé a tenu à calmer les tensions. En effet Jacques Vendroux révèle avoir eu une discussion avec Fayza Lamari ces dernières heures. « J’ai eu une longue conversation avec la mère de Kylian Mbappé. Je peux vous dire qu’il n’y a pas de problème majeur entre le joueur et le PSG et, au moment où je vous parle, c’est en train de se calmer et de s’atténuer. C’est parti dans tous les sens et tout le monde essaie d’apaiser cette ambiance qui règne au PSG. Elle a confirmé qu’il y a eu un petit problème et qu’il y a eu un mal-être qui a duré quelque temps et là, c’est en train de se calmer. Il n’a pas l’air perturbé par ces affaires », assure le journaliste au micro d' Europe 1 .

Avant l'OM, le clan Mbappé calme les tensions

A quelques heures du choc contre l'OM, ce n'est pas probablement pas anodin si la mère de Kylian Mbappé a voulu faire passer un message. L'idée est donc de rester focaliser sur le football afin de ne pas déstabiliser le PSG. Le message est donc passé.