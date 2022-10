Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé se fait encore recaler

Publié le 16 octobre 2022 à 10h30

Arthur Montagne

Le feuilleton Mbappé est relancé. En effet, l'attaquant du PSG aurait déjà réclamé son départ, seulement quelques mois après avoir prolongé son contrat. Lassé des promesses non tenues par sa direction, Kylian Mbappé aurait réclamé son départ. Mais du côté du Real Madrid, le ton a changé, comme l'explique Guti.

C'est reparti pour un tour. Alors que tout le monde pensait que la feuilleton Mbappé était terminé, la machine médiatique a été relancée ces derniers jours. Et pour cause, selon différents médias, Kylian Mbappé aurait déjà réclamé son départ, seulement quelques mois après sa prolongation de contrat au PSG. Et pour cause, l'attaquant français estimerait que les promesses faites par le Qatar lors des négociations au Printemps dernier n'ont pas été tenues. Mais encore faut-il trouver un club en mesure de recruter Kylian Mbappé.

«Je recruterais probablement Haaland avant Mbappé»

Bien évidemment, le Real Madrid fait une nouvelle fois figure de favori, mais Guti, légende du club merengue, ne cache pas son scepticisme dans ce dossier, révélant que la situation a bien évolué depuis la fin de la saison dernière. « Vous pouvez le recruter pour n'importe quelle équipe. Mais payer ce qu'ils demandent pour le transfert et son salaire, c'est autre chose. C'est difficile. Si je devais décider, je recruterais probablement Haaland avant de signer Mbappé », assure-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE .

