Mercato - Real Madrid : Terrible nouvelle pour ce transfert d'Ancelotti

Publié le 16 octobre 2022 à 07h45

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 31 aout 2027 avec Flamengo, João Gomes figurerait sur les tablettes du Real Madrid. Toutefois, le club emmené par Carlo Ancelotti serait soumis à une lourde concurrence pour le crack brésilien de 21 ans. En effet, Liverpool, le Bayer et le FC Séville seraient également sur les traces de João Gomes.

Malgré la signature d'Aurélien Tchouameni lors du dernier mercato estival, le Real Madrid serait toujours en quête de renforts au milieu de terrain. En effet, Carlo Ancelotti aurait jeté son dévolu sur João Gomes, qui défend actuellement les couleurs de Flamengo.

Le Real Madrid veut boucler le transfert de João Gomes

Toutefois, le Real Madrid serait soumis à une lourde concurrence pour João Gomes, qui est lié à Flamengo jusqu'au 31 aout 2027.

Liverpool, le Bayer et le FC Séville également dans le coup pour João Gomes ?