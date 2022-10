Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria s'enflamme pour cette recrue du mercato

Publié le 16 octobre 2022 à 07h00

Auteur de prestations solides face au Sporting Portugal en Ligue des champions, Amine Harit fait l'unanimité au sein du club marseillais. Très apprécié au sein du vestiaire de l'OM, l'international marocain a reçu les louanges de son président Pablo Longoria. Questionné sur ce recrutement, le président espagnol ne regrette aucunement son choix.

Amine Harit a connu une saison à deux vitesses la saison dernière. Un temps écarté par Jorge Sampaoli, l'international marocain avait réussi à convaincre le technicien argentin en fin de championnat. Président de l'OM, Pablo Longoria avait aussi noté les progrès enregistrés par le milieu offensif, prêté par Schalke 04 lors du dernier exercice. Au moment de noter ses priorités estivales sur son carnet, le dirigeant s'était fixé comme objectif d'enregistrer le retour d'Amine Harit.

Recruté, Amine Harit fait déjà l'unanimité

Après des semaines de négociations, l'OM a fini par trouver un accord avec le club allemand autour d'un prêt avec option d'achat. « L’été a été un peu mouvementé, même si moi je savais ce que je voulais. Il y a eu des offres à droite, à gauche, mais j’ai pris le risque d’attendre. Et les risques parfois ça paye. Cela n’a pas été un été facile, il fallait peser le pour et le contre, mais mon choix a été facile et je suis très fier d’être devant vous aujourd’hui » avait déclaré Amine Harit lors de sa présentation.

Harit avait justifié son retour à l'OM

De retour à Marseille, Amine Harit a retrouvé un nouveau coach, Igor Tudor, aux méthodes radicalement différentes. Mais malgré ce changement, le joueur de 25 ans donne raison à Pablo Longoria. Auteur d'un but face au Sporting Portugal le 4 octobre dernier en Ligue des champions, Amine Harit a joué encore un rôle important mercredi dernier lors du match retour, délivrant deux passes décisives. Pablo Longoria est revenu sur l'arrivée du Marocain et sur son rôle dans le groupe.

« C'est un joueur très important dans le vestiaire par sa personnalité »