Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare bien un incroyable retour

Publié le 15 octobre 2022 à 10h00

Arnaud De Kanel

L'OM ne veut pas faire une croix sur son glorieux passé et souhaiterait ainsi rapatrier l'une de ses légendes. En effet, Jacques-Henri Eyraud avait essayé, Pablo Longoria serait sur le point de réussir à boucler le retour de Jean-Pierre Papin. L'ancien attaquant de l'OM pourrait occuper un rôle bien défini.

L'histoire d'amour entre Jean-Pierre Papin n'a jamais cessé de s'arrêter. Idole du Vélodrome, il est l'un des rares joueurs à avoir été ovationné lorsqu'il décidait de rejoindre l'AC Milan en l'annonçant devant les supporters olympiens. Il pourrait d'ailleurs retrouver les travées de ce stade mythique, qui a bien changé depuis son passage, afin d'effectuer son grand retour à l'OM qui serait sur la bonne voie.

Mercato - OM : Voilà pourquoi Dimitri Payet est revenu à l'OM https://t.co/Wgh8pNlXUw pic.twitter.com/IqP8Xuv7n4 — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

Le poste qui attend Papin à l'OM

Jean-Pierre Papin ne sera pas recruté pour occuper la pointe de l'attaque olympienne mais son poste ne l'éloignerait pas de ce secteur de jeu. En effet, La Provence indique qu'il n'aurait pas de rôle sportif à proprement parler, mais plutôt un rôle de conseiller dans l'accompagnement des attaquants marseillais, notamment ceux qui ne jouent pas et qui ne sont pas en confiance. De plus, il aurait également un rôle institutionnel et ferait partie des délégations de l'OM pour les tirages au sort par exemple.

Cette fois-ci c'est la bonne ?