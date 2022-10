Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le prochain gros transfert de Longoria est annoncé

Publié le 15 octobre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

Du côté de l'OM, on cherche encore et toujours à faire rentrer de l'argent dans les caisses. Malgré les efforts de Pablo Longoria cet été, cela n'est pas suffisant. Il pourrait donc falloir s'attendre à certains transferts dès le mois de janvier. Et l'OM pourrait avoir une solution afin d'encaisser un gros chèque : vendre Gerson. Cela serait d'ailleurs visiblement d'actualité.

Après un mercato estival mouvementé, ça pourrait encore bougé à l'OM en janvier, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. En effet, Pablo Longoria pourrait profiter du mercato hivernal pour renforcer un peu plus l'effectif d'Igor Tudor, mais aussi faire rentrer de l'argent dans les caisses comme le souhaite Frank McCourt. L'OM a besoin d'argent, il faut donc vendre. Et parmi les joueurs à grosse valeur marchande, on retrouve notamment Gerson.

Mercato - OM : C'est confirmé, une énorme idée de Longoria se concrétise https://t.co/c8q4VG2aaH pic.twitter.com/AnvokIV9Im — le10sport (@le10sport) October 14, 2022

L'OM est vendeur ?

Ancien chouchou de Jorge Sampaoli, Gerson a plus de mal avec Igor Tudor. De quoi alors relancer son avenir à l'OM ? Cet été, des questions s'étaient déjà posées et le feuilleton serait toujours ouvert. En effet, pour Football Club de Marseille , Jean-Charles de Bono a assuré : « La position actuelle, ce n’est pas une position confortable pour lui. Est-ce que Gerson va partir en Coupe du monde ? "Le sauveur" c’est Sampaoli, qui est peut-être capable de l’approcher pour Séville. C’est un joueur qui a la cote, c’est un brésilien, techniquement il est dans son élément, il est capable d’amener un plus par ses gestes, par ses buts. (…) Maintenant, ça dépendra de l’argent, je pense que l’OM est vendeur parce que Mc Court veut des rentrées d’argent et que rien ne rentre… Ça peut l’arranger ».

« Si le club pense que Gerson doit être vendu... »