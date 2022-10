Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà pourquoi Dimitri Payet est revenu à l'OM

Publié le 15 octobre 2022 à 05h15

Thibault Morlain

Entre l'OM et Dimitri Payet, l'histoire a connu un premier mariage, un divorce puis des retrouvailles. En effet, c'est en janvier 2017 que le Réunionnais fait son grand retour sur la Canebière après une aventure à West Ham. Un choix fort de la part de Payet, qui a d'ailleurs tenu à revenir dessus.

Pendant un an et demi, Dimitri Payet a fait forte impression du côté de la Premier League. Sous le maillot de West Ham, l'international français a même été classé au Ballon d'Or. Pour autant, cette belle histoire a pris fin en janvier 2017. En effet, le feuilleton Payet avait alors fait énormément parler et cela avait finalement abouti sur un grand retour à l'OM pour celui qui avait quitté le club phocéen quelques mois plus tôt.

« C'est un choix familial »

Déjà passé par l'OM entre 2013 et 2015, Dimitri Payet a ainsi retrouvé le Vélodrome. Mais pourquoi quitter West Ham et la Premier League où il était en réussite ? Dans un entretien pour Prime Vidéo , Payet a mis en avant des raisons familiales : « C'est un choix familial, sportif, mais familial. Je me sentais bien, mais pas ma famille. Si je ne changeais pas ça, je ne pouvais pas rentrer chez moi et voir ma famille malheureuse. C'est pas possible ».

« Il fallait qu'on rentre »