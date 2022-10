Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria boucle un gros coup sur le mercato, c’est validé

Publié le 15 octobre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

En quête de renforts défensifs l'été dernier, Pablo Longoria a réussi à obtenir la signature de Chancel Mbemba, qui était libre de tout contrat. Un très joli coup pour l'OM comme le souligne son ancien coéquipier Guillaume Gillet qui ne tarit pas d'éloges pour l'international congolais.

Durant le précédent mercato estival, l'OM n'a pas chômé sur le marché des transferts, notamment pour densifier son arrière garde. Dans cette optique, Samuel Gigot, Isaak Touré, Eric Bailly et Chancel Mbemba ont débarqué. Ce dernier est arrivé libre en provenance du FC Porto et n'a pas tardé à s'imposer à l'OM. Son ancien coéquipier, Guillaume Gillet, n'est d'ailleurs pas étonné.

«C'est un vrai soldat»

« Chancel ne se pose pas mille questions. Le carton rouge à Tottenham (0-2, le 7 septembre) ne l'a pas fait tergiverser, il est fort mentalement, il sait pourquoi il est là. C'est un vrai soldat, tu peux compter sur lui à tout moment », lance-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.

«Dans le un contre un, c'est une force de la nature»