Mercato - Real Madrid : Un nouveau crack brésilien dans le viseur d'Ancelotti ?

Publié le 15 octobre 2022 à 17h10

Amadou Diawara

Pour renforcer son milieu de terrain, le Real Madrid souhaiterait une nouvelle fois se tourner vers le marché brésilien. Après avoir recruté Vinicius Jr et Rodrygo ces dernières années, Florentino Pérez aimerait désormais boucler le transfert de João Gomes, qui fait le plus grand bonheur de Flamengo.

Le Real Madrid est un grand fan du football brésilien. En effet, le club merengue a arraché à la fois Vinicius Junior (22 ans) à Flamengo lors de l'été 2018 et Rodrygo (21 ans) à Santos un an plus tard. Alors qu'il serait sur les traces d'Endrick (16 ans), qui brille actuellement du côté de Palmeiras, Florentino Pérez aurait identifié un tout nouveau profil au sein du championnat brésilien.





Le Real Madrid en pince pour un crack de Flamengo

D'après les indiscrétions de Sportitalia , divulguées par Rudy Galetti sur son compte Twitter , le Real Madrid de Carlo Ancelotti aurait coché le nom d'un autre pensionnaire de Flamengo.

João Gomes dans le collimateur du Real Madrid