PSG : Impliqué dans un scandale, le clan Galtier sort du silence

Publié le 16 octobre 2022 à 13h15

Arthur Montagne

Déjà préoccupé par de nombreuses polémiques au PSG, Christophe Galtier est désormais confronté à un nouveau problème au sein même de son entourage. Son fils, John Valovic-Galtier est en effet visé par une enquête préliminaire pour « exercice illégal de l'activité d'agent sportif ». Mais ce dernier dément.

Depuis quelques jours, Christophe Galtier est sous le feu des projecteurs. Et pour cause, de nombreuses polémiques entourent le PSG, à commencer par les rumeurs concernant un départ de Kylian Mbappé ou encore les révélations de Mediapart . Une situation qui a poussé le coach parisien à lâcher un gros coup de gueule en conférence de presse. Mais ce n'est pas la seule situation délicate qu'il doit gérer.

Le fils de Galtier face à la justice ?

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , John Valovic-Galtier, le fils-adoptif de l'entraîneur du PSG, est dans le viseur de la justice. Le parquet de Nice a ouvert une enquête préliminaire en mars dernier pour « exercice illégal de l'activité d'agent sportif ». Une effraction dénoncée par un agent licencié FFF et confirmée par le parquer de Marseille : « Cette affaire [était] suivie par le procureur de la République de Nice [...] au regard de sa compétence territoriale . »

John Valovic-Galtier se défend