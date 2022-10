Foot - PSG

PSG/OM : Coup de théâtre, Galtier prépare une révolution pour le Classique

Publié le 15 octobre 2022 à 18h00

Amadou Diawara

Privé de Presnel Kimpembe et de Sergio Ramos pour le Classique face à l'OM de ce dimanche soir, Christophe Galtier a reconnu qu'il pourrait modifier son dispositif tactique et passer à une défense à quatre. Et il semblerait qu'il ait finalement tranché sur le sujet. En effet, le coach du PSG devrait aligner un 4-3-3 pour la réception de l'OM au Parc des Princes.

Ce dimanche soir, le PSG va se frotter à l'OM au Parc des Princes. Et malheureusement pour Christophe Galtier, il pourrait être contraint de procéder à une révolution tactique pour la réception de l'OM.

Christophe Galtier oublie sa défense à 3 et passe à 4

Comme il l'a avoué en conférence de presse d'avant-match, Christophe Galtier pourrait changer de schéma tactique et passer à une défense à quatre à cause des absences conjuguées de Presnel Kimpembe, blessé, et de Sergio Ramos (suspendu). « Oui, c’est possible. Il y a une réflexion sur le sujet. Est-ce qu’on passe dans une défense à quatre et on modifie ce qui se passe un peu plus haut, ou on reste comme depuis le début de la saison avec des ajustements au milieu de terrain par exemple ? Depuis le lendemain du match de Benfica on réfléchit à cela par rapport à nos joueurs, leurs caractéristiques mais aussi par rapport à l’Olympique de Marseille qui presse très haut et perturbe la sortie de balle », a avoué le technicien du PSG.

Christophe Galtier va aligner un 4-3-3 contre l'OM