Foot - PSG

PSG : Une révolution de Galtier face à l’OM ? La réponse

Publié le 15 octobre 2022 à 09h30

Hugo Chirossel

Alors que le PSG accueillera l’OM dimanche, Christophe Galtier a évoqué vendredi en conférence de presse la possibilité de changer son système. Si l’entraîneur parisien et son staff ont étudié cette éventualité, et ce même avant la rencontre face à Benfica, ils auraient finalement décidé de conserver leur défense à trois.

Après trois matchs nuls consécutifs toutes compétitions confondues, le Paris Saint-Germain recevra l’Olympique de Marseille dimanche au Parc des Princes. Une rencontre attendue, les deux équipes étant dans le haut du tableau de la Ligue 1. Le PSG, premier, ne compte que trois points d’avance sur l’OM, troisième. Face aux nombreuses absences, Christophe Galtier pourrait décider de modifier son 3-4-2-1 utilisé depuis le début de la saison.

«Il y a une réflexion sur le sujet»

« Oui, c’est possible. Il y a une réflexion sur le sujet », a confié l’entraîneur du PSG vendredi en conférence de presse. « Est-ce qu’on, passe dans une défense à quatre et on modifie ce qui se passe un peu plus haut, où on reste comme depuis le début de la saison avec des ajustements au milieu de terrain par exemple ? Depuis le lendemain du match de Benfica on réfléchit à cela par rapport à nos joueurs, leurs caractéristiques mais aussi par rapport à l’Olympique de Marseille qui presse très haut et perturbe la sortie de balle . »

Galtier devrait conserver son système