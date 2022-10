Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a trouvé ses deux prochaines stars

Publié le 15 octobre 2022 à 22h00

La rédaction

Depuis quelques jours, de nombreuses informations circulent autour d’un possible départ de Kylian Mbappé du PSG. Alors que le club de la capitale chercherait déjà son remplaçant, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur deux profils : João Felix et Lautaro Martinez. Mais la tâche ne sera pas si facile que ça pour le conseiller sportif du Paris Saint-Germain.

Depuis plusieurs jours, les rumeurs courent autour d’un possible départ de Kylian Mbappé. Le PSG doit donc impérativement trouvé une solution si l’attaquant français s’apprêtait à quitter le club. Luis Campos aurait d’ailleurs déjà coché deux noms pour remplacer le numéro 7 parisien.

Mercato - PSG : Après Messi, le Barça prêt à jouer un vilain tour à Campos avec Skriniar ? https://t.co/INttgBzw1e pic.twitter.com/xnlBn4A84R — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

Le PSG fonce sur Lautaro Martinez

Ce samedi, La Gazzetta dello Sport annonçait que le PSG serait intéressé par Lautaro Martinez. La formation parisienne aurait d’ailleurs été très satisfaite de la prestation de l’attaquant de l’Inter Milan lors de la rencontre face au FC Barcelone ce mercredi. Le média italien précise notamment que des discussions auraient déjà été entamées avec les proches du joueur. Par ailleurs, Lionel Messi souhaiterait voir son compatriote au PSG et l’aurait même déjà appelé. Mais Luis Campos devra notamment faire attention à Manchester United dans ce dossier.

Luis Campos veut aussi João Felix