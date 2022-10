Foot - PSG

PSG : Après la colère de Galtier, son clan craint le pire

Publié le 15 octobre 2022 à 16h30

Arthur Montagne

Entraîneur du PSG depuis quelques mois, Christophe Galtier commence à prendre la mesure de l'importance de son poste. Ainsi, alors que sa communication était quasiment parfaite depuis son arrivée, l'ancien coach du LOSC a poussé un énorme coup de gueule en conférence de presse face aux questions concernant les polémiques entourant le club parisien. Ses proches s'inquiètent.

Nommé entraîneur du PSG au début du mois de juillet, Christophe Galtier a rapidement dénoté avec son prédécesseur. En effet, bien plus loquace face aux médias, l'entraîneur français a donc fait l'unanimité grâce à son ton et son discours, qui tranche avec Mauricio Pochettino, régulièrement critiqué pour sa passivité en conférence de presse. Néanmoins, vendredi, Christophe Galtier s'est sérieusement agacé face aux questions portant essentiellement sur les problèmes extra-sportifs du PSG. L'ancien coach de l'ASSE assure vouloir parler foot et commence à s'énerver. Une situation qui interpelle ses proches.

Galtier déjà épuisé ?

« Il a compris à ce moment-là pourquoi Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino avaient opté pour une communication minimaliste. Avec cette nécessité de ne pas sortir d’un cadre et de s’obliger quelque part à s’affadir. C’est le PSG, il mesurait ce à quoi il s’attendait en termes de pression ou d’environnement médiatique, mais il s’attendait à davantage de questions sportives. Être confronté chaque jour, notamment avant chaque grand match, à une bombe ou être constamment interrogé sur des questions loin du terrain, a quelque chose d’épuisant », confie-t-on ainsi dans l'entourage de Christophe Galtier auprès de L'EQUIPE . « Il le savait en signant ici. Donc, il n’y a pas de surprise par rapport à cela. Tout ce qui concerne les questions hors foot, il ne répondra plus ou fera du politiquement correct », ajoutent les proches du coach du PSG.

«Je sais à quel point il peut exploser mentalement»