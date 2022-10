Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Arrivé en fin de mercato, il impressionne déjà tout le monde

Publié le 17 octobre 2022 à 12h45

Axel Cornic

Après la victoire du Paris Saint-Germain sur l’Olympique de Marseille (1-0), Daniel Riolo s’est montré extrêmement élogieux à l’encontre de Fabian Ruiz, titulaire pour la quatrième fois de la saison. Dans un milieu remanié et avec Marco Verratti ainsi que Vitinha à ses côtés, l’Espagnol a livré une prestation très convaincante.

Ce Classico pourrait être un petit tournant dans la saison du PSG. Habitués du 3-4-3 ou du 3-4-1-2, les Parisiens sont passés à une défense à quatre pour la première fois de la saison. Cela a notamment permis à Christophe Galtier de renforcer son milieu de terrain, avec Fabian Ruiz qui est venu accompagner le duo titulaire formé par Marco Verratti et Vitinha.

Mercato - PSG : Un club improbable fait irruption dans le dossier Mbappé https://t.co/wgRFZZptjZ pic.twitter.com/TwapuELGuy — le10sport (@le10sport) October 17, 2022

« C'est un joueur de classe »

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien du Napoli a tapé dans l’œil de Daniel Riolo. « Fabian Ruiz a commencé de façon très timide le match, mais au fur et à mesure du match, je l'ai trouvé excellent. C'est un joueur de classe » a-t-il analysé dès dimanche soir, au micro de RMC Sport .

« Avec le numéro 8 dans le dos, grand, gaucher, j'ai eu un flash-back, j'ai revu Thiago Motta ! »