Mercato - OM : Avant son départ, Payet affiche un objectif XXL

Publié le 17 octobre 2022 à 08h10

Pierrick Levallet

Pourtant titulaire indiscutable sous Jorge Sampaoli, Dimitri Payet a totalement changé de rôle avec Igor Tudor. Le joueur de 35 ans vit une situation délicate à l’OM cette saison. Mais malgré tout, l’international tricolore ne manque pas d’ambitions avant son départ et la fin de sa carrière. Dimitri Payet a notamment un objectif très clair.

Homme fort de l’OM de Jorge Sampaoli, Dimitri Payet a été d’une grande importance pour le retour du club phocéen en Ligue des champions. Capitaine olympien, le joueur de 35 ans était très attendu cette saison, notamment sur la scène européenne. Mais finalement, les choses ne se déroulent pas comme prévu.

Une situation délicate pour Payet avec Tudor

Indiscutable sous Jorge Sampaoli, Dimitri Payet a vu son rôle totalement changer avec l’arrivée d’Igor Tudor. Le milieu offensif de 35 ans n’a clairement plus le même temps de jeu que les saisons précédentes. L’international tricolore traverse une phase plutôt délicate à l’OM.

«L’envie de soulever un trophée, de faire gagner l’OM trotte encore dans un coin de la tête»