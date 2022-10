Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au cœur des rumeurs, Kylian Mbappé se fait recadrer par Thierry Henry

Publié le 17 octobre 2022 à 07h00

Alors qu’il a décidé de renouveler son bail jusqu’en 2024 (plus une année en option) en mai dernier, Kylian Mbappé aurait revu sa position. Cette semaine, plusieurs médias ont en effet indiqué que le champion du monde tricolore voulait changer de club, estimant que le PSG n’avait pas tenu ses promesses, de quoi faire réagir Thierry Henry.

Le feuilleton Mbappé est reparti. Alors qu’il a prolongé pour trois saisons (deux plus une en option) en mai dernier, le champion du monde tricolore regretterait aujourd’hui son choix. En effet, Kylian Mbappé estimerait avoir été trahi par l’état-major du PSG, qui n’aurait pas tenu ses promesses selon lui concernant le recrutement estival et son rôle dans l’équipe. Une information que le principal intéressé a toutefois démenti ce dimanche après la victoire contre l'OM. Forcément, cette bombe a fait énormément réagir, notamment Thierry Henry.

« Il y a quelque chose de plus grand que tout le reste : le club »

Lui frustré par sa position sur le terrain lorsqu’il évoluait au FC Barcelone, Thierry Henry s’est comparé à Kylian Mbappé à cette semaine au micro de CBS Sports . « Personne n'aime être exposé à ce pour quoi on n'est pas bon. Il n'aime pas, c'est tout. Mais il y a quelque chose de plus grand que tout le reste : le club. Mais est-ce qu'ils lui ont fait sentir que le club était la chose la plus importante ? Ou lui ont-ils fait sentir qu'il était plus important que le club ? Je vais parler de ma propre histoire. Je n'aimais pas jouer sur le côté à Barcelone. J'ai détesté. Mais il fallait que je le fasse pour l’équipe. Je n'ai entendu personne dire : "Oh, quel geste sympa" de jouer à gauche pour d'autres qui avaient moins de matchs internationaux et de buts que moi. Au final, il n'y a qu'une seule règle : si le coach te demande de faire quelque chose, tu le fais pour le bien de l'équipe. Et l'équipe gagne ! Si l'équipe perdait, j'aurais compris le débat. »

« Quand ton coach te met dans l’axe et que tu dois faire quelque chose pour l’équipe, il faut le faire »