Mercato : Les galères s'enchaînent pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 17 octobre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

En grande difficulté du côté de Manchester United, Cristiano Ronaldo a tout tenté pour partir l'été dernier. Et alors que son contrat s'achève en juin prochain, le Portugais devrait encore être en difficulté pour trouver un nouveau club. Et pour cause, plusieurs clubs recalent déjà le quintuple Ballon d'Or.

Après un été durant lequel il n'a pas réussi à trouver une porte de sortie, Cristiano Ronaldo voit son contrat prendre fin en juin prochain et devrait donc encore faire parler de lui pour son avenir dans les prochaines semaines. Mais là encore, le Portugais devrait avoir du mal à trouver un nouveau club.

L'Atlético recale Ronaldo...

En effet, Diego Simeone ne semble pas très chaud à l'idée d'attirer Cristiano Ronaldo. « Possible arrivée de Cristiano Ronaldo à l'Atlético cet été ? Les petits oiseaux t'ont dit quelque chose qui est loin de ce qui s'est passé. Les gens parlent parfois pour dire ce qu'ils veulent dire, pas la réalité », assure l'entraîneur de l'Atlético de Madrid en conférence. Un discours également tenu par Eddie Howe.

... Newcastle aussi !