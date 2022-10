Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit faire Kylian Mbappé pour son avenir ?

Publié le 17 octobre 2022 à 08h00

Ces derniers jours, Kylian Mbappé s’est retrouvé au cœur des rumeurs pour son avenir. Selon plusieurs sources, l’international français voudrait quitter le PSG, estimant que sa direction n’a pas tenu les promesses faites durant les négociations pour sa prolongation. Une version démentie par le principal intéressé ce dimanche après le Classique face à l’OM (1-0). Alors selon vous, que va faire Kylian Mbappé ?

Cinq mois après sa prolongation avec le PSG, Kylian Mbappé refait parler de lui dans la rubrique mercato. Selon plusieurs sources, le champion du monde tricolore a décidé de plier bagage dès que possible, regrettant son choix de snober le Real Madrid pour rester dans la capitale française. En effet, Kylian Mbappé estimerait avoir été trahi par l’état-major du PSG qui n’aurait pas, selon lui, tenu les promesses faites il y a quelques mois concernant notamment le recrutement estival et son rôle dans l’équipe.

Kylian Mbappé au cœur des rumeurs

Il faut dire que Kylian Mbappé multiplie les sorties énigmatiques ces dernières semaines, n’hésitant pas à afficher au grand jour sa frustration d’évoluer dans un rôle de pivot au PSG. Sous contrat jusqu’en 2025 (deux années plus une en option), le Bondynois voudrait ainsi dire stop à son aventure parisienne, de quoi faire l’effet d’une bombe sur le marché des transferts. Si la presse espagnole assure que le Real Madrid a tourné la page pour le moment, il y a fort à parier que Florentino Pérez observe malgré tout la situation de près, alors que Kylian Mbappé apparaît comme une priorité à ses yeux depuis son plus jeune âge et que Karim Benzema (35 ans) approche de la fin de sa carrière.



En Premier League aussi, plusieurs mastodontes ont de sérieux arguments pour convaincre le numéro 7 du PSG, à commencer par Liverpool comme vous l’avait révélé le10sport.com. La position de Chelsea serait également à surveiller de près, alors que le nouveau propriétaire des Blues Todd Boehly se cherche une tête de gondole, lui qui voyait déjà d’un bon œil la venue de Cristiano Ronaldo dans ses rangs l’été dernier.

Mercato - PSG : L’annonce retentissante de Mbappé sur un transfert en janvier https://t.co/Y2InUMkCwH pic.twitter.com/HZ0DxKzcJO — le10sport (@le10sport) October 16, 2022

