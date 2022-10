Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce retentissante de Mbappé sur un transfert en janvier

Publié le 16 octobre 2022 à 23h45 - mis à jour le 16 octobre 2022 à 23h47

Thomas Bourseau

Annoncé sur le départ dès le mois de janvier, qu’il aurait lui-même réclamé d’après divers médias en raison de son mécontentement quant aux promesses non tenues par la direction du PSG, Kylian Mbappé a démenti une telle manoeuvre de sa part.

Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions. Depuis la publication de son #PivotGang la semaine dernière et les rumeurs qui se sont succédées sur son départ du PSG, Mbappé est partout et notamment dans le scandale qui a explosé via les révélations de Mediapart .

Mbappé réclamerait bien un bon de sortie pour cet hiver

Cependant, c’est bien la possibilité d’un départ au mois de janvier lors du mercato hivernal qui revient avec insistance ces dernières heures. Fabrizio Romano a même révélé après avoir pris la température auprès de ses proches que Kylian Mbappé avait bien l’intention de quitter le PSG après le Mondial.

PSG : Mbappé, polémiques... Une guerre dans le vestiaire ? Verratti sort du silence https://t.co/m7alO6vigs pic.twitter.com/bt4SzIBudq — le10sport (@le10sport) October 16, 2022

«Je n’ai jamais demandé mon départ en janvier»