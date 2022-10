Foot - PSG

PSG : Mbappé, polémiques... Une guerre dans le vestiaire ? Verratti sort du silence

Publié le 16 octobre 2022 à 23h10 - mis à jour le 16 octobre 2022 à 23h19

Depuis le début de saison, tout n’irait pas pour le mieux dans le vestiaire du PSG. Les relations entre Kylian Mbappé et Neymar font notamment beaucoup parler, alors que le Bondynois voudrait plier bagage au plus vite. Certains clans se seraient même formés, symbole de la division en interne. Toutefois, Marco Verratti a tenu à rassurer tout le monde après la victoire contre l’OM (1-0).

Si tout va pour le mieux pour le PSG sur le plan sportif, cela serait plus compliqué dans le vestiaire. En effet, les relations entre certains éléments du vestiaire, comme Kylian Mbappé et Neymar, ne seraient plus au beau fixe. D’après certaines rumeurs, l'ambiance serait ainsi très pesante en interne, et les révélations de ces derniers jours n'ont rien arrangé.

Neymar s’agace sérieusement contre Mbappé

Comme l’a rapporté RMC Sport , Neymar serait en train de sérieusement s’agacer concernant le cas de Kylian Mbappé. Le Brésilien pointerait du doigt les privilèges auxquels l’attaquant de 23 ans a droit, notamment depuis sa prolongation. Certains clans se seraient créés dans le vestiaire, illustrant ainsi le malaise en interne.

«Des fois, une petite chose passe pour une grande chose à Paris»