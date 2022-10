Foot - PSG

PSG : Neymar craque en interne, il ne supporte plus Mbappé

Publié le 13 octobre 2022 à 23h30

La relation entre Neymar et Kylian Mbappé serait glaciale. Depuis plusieurs semaines, les deux hommes ne s'adresseraient plus la parole, même si leur entente sur le terrain apparaît comme idéale. En privé, le joueur brésilien lâcherait quelques confidences sur son jeune coéquipier, notamment au sujet de ses nombreux privilèges depuis sa prolongation au PSG.

« Avec Neymar, on a toujours eu une relation basée sur le respect mais on a toujours eu des moments plus froids, parfois plus chauds » avait confié Mbappé le 5 septembre dernier. Mais depuis plusieurs semaines, on tend plutôt vers le très froid. En coulisses, les deux hommes ne se supporteraient plus. Récemment, une réunion a été organisée par le PSG pour s'expliquer et mettre les choses à plat. Cela n'aurait pas suffi. Mais quelles sont les raisons de ce conflit entre Mbappé et Neymar ?

Mbappé aurait réclamé le transfert de Neymar cet été

Il y a évidemment le « penaltygate », qui avait mis en lumière les tensions entre Mbappé et Neymar. Mais l'origine de ce conflit remonterait au dernier mercato estival. Désireux de devenir la sar du PSG, l'international français aurait réclamé le transfert de Neymar. Conseiller sportif du club parisien, Luis Campos aurait d'ailleurs tenté de le vendre cet été, mais le Brésilien a refusé toutes les propositions. Après avoir appris la demande de Mbappé, Neymar aurait coupé les ponts avec lui.

Leur relation serait toujours aussi glaciale

Les semaines avancent, mais les tensions seraient toujours présentes. Selon les informations de RMC Sport, Neymar et Kylian Mbappé seraient toujours en froid. Malgré leur conflit, les deux hommes essayent de se comporter de manière professionnelle. Sur le terrain, ils n'hésitent pas à combiner, mais aussi à célébrer ensemble les buts.

En privé, Neymar perd ses nerfs