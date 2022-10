Foot - PSG

PSG : Menacé, Nasser Al-Khelaïfi se fait dézinguer en interne

Publié le 13 octobre 2022 à 20h45

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Ces dernières semaines, le PSG a été chahuté par de nombreuses polémiques. Considéré comme l’un des responsables de cette ambiance délétère, Nasser Al-Khelaïfi ne fait plus l’unanimité en interne. Plusieurs salariés du PSG lui reprochent notamment de n’être « jamais là » et « concentré sur d’autres dossiers ».

A un peu plus d’un mois de la Coupe du Monde, le PSG vit sa crise automnale. Cependant, elle ne concerne pas le sportif puisque sur le terrain, tout va pour le mieux pour le club de la capitale, premier de Ligue 1 et bien parti pour se qualifier en phase finale de Ligue des Champions. Mais entre les envies d’ailleurs de Kylian Mbappé et les révélations de Mediapart , l’ambiance est morose.

Nasser Al-Khelaïfi ne fait pas l’unanimité

Nasser Al-Khelaïfi est considéré comme l’un des responsables. Sa situation pouvait même sembler en danger même si Le Parisien assure qu’il restera président du PSG. Mais en interne, le dirigeant parisien est loin de faire l’unanimité.

Mercato - PSG : En plein feuilleton Mbappé, le Qatar a tranché pour l’avenir d’Al-Khelaïfi https://t.co/1nXTHa9k1R pic.twitter.com/zs9gN0cArU — le10sport (@le10sport) October 13, 2022

«Intouchable»