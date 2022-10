Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, polémiques… En pleine crise, Galtier en rajoute une couche avant l’OM

Publié le 16 octobre 2022 à 20h10 - mis à jour le 16 octobre 2022 à 20h11

Alors que le PSG rencontre de gros soucis extrasportifs ces derniers jours, Christophe Galtier n’a pas hésité à afficher son mécontentement vendredi en conférence de presse. Relancé ce dimanche sur le sujet par Prime Vidéo avant d’affronter l’OM, l’entraîneur parisien reconnaît avoir connu des dernières heures « impressionnantes. »

Jamais le PSG n’avait traversé de telles zones de turbulences dans son histoire. Cette semaine, Kylian Mbappé a refait parler de lui dans la rubrique mercato avec la révélation de ses velléités de départ, et ce cinq mois seulement après l’annonce de sa prolongation. L’international français estimerait avoir été trahi par sa direction, qui n’aurait pas respecté selon lui les promesses faites l’été dernier concernant notamment le recrutement et son rôle dans l’équipe. Les révélations de Mediapart parues dans la foulée n’ont rien arrangé, puisque le club est accusé d’avoir fait appel à une entreprise afin de créer des faux profils sur les réseaux pour discréditer plusieurs personnes dont Kylian Mbappé. De quoi renforcer la rupture entre les deux parties. Forcément, l’ambiance est loin d’être calme au sein du PSG, ce que regrette Christophe Galtier, interrogé ce dimanche par Prime Vidéo avant le Classique face à l’OM.

« Ces dernières journées et ces dernières heures ont été assez impressionnantes. Surprenantes mêmes »

« Je pense qu’il y a un amalgame de fait entre ce qui est le PSG, notre équipe, les attentes qu’il y a autour de l’équipe. On a très bien démarré, on a eu un petit coup de moins bien, des absences importantes. Mais c’est vrai que chaque jour il y a quelque chose de nouveau. Évidemment quand on devient l’entraîneur du PSG et qu’on a voulu être l’entraîneur du PSG, on s’attend à beaucoup de choses, mais ces dernières journées et ces dernières heures ont été assez impressionnantes. Surprenantes mêmes », confie Christophe Galtier.

