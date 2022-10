Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Laurent Blanc reçoit un gros message en Ligue 1 après son retour

Publié le 17 octobre 2022 à 07h45

Pierrick Levallet

N’étant pas satisfait des résultats de Peter Bosz sur cette première partie de saison, l’OL a décidé de s’en séparer et de le remplacer par Laurent Blanc. L’ancien entraîneur du PSG fait son retour en Ligue 1, où il n’a plus officié depuis 2016. La nouvelle a d’ailleurs été bien accueillie par Bruno Génésio, qui estime que cela va faire du bien au championnat.

Cette saison, les résultats n’étaient pas au rendez-vous pour Peter Bosz avec l’OL. Le club rhodanien a donc préféré se séparer du technicien néerlandais et n’a pas tardé à le remplacer. Le successeur de Peter Bosz est d’ailleurs bien connu du PSG puisqu’il s’agit de Laurent Blanc, qui a officié dans la capitale entre 2013 et 2016. Et le retour de l’entraîneur de 56 ans a été bien accueilli par Bruno Génésio.

«C’est plutôt bien pour la Ligue 1»

« Je suis très content qu’il revienne dans le championnat de France. Il a fait du bon travail à Bordeaux, du bon travail à Paris. C’est toujours agréable de retrouver des anciens. Un ancien joueur et entraîneur. C’est plutôt bien pour la Ligue 1 et le football français je trouve » a confié l’entraîneur du Stade Rennais avant la rencontre face à l’OL ce dimanche au micro de Prime Video .

La Ligue 1 avait manqué à Laurent Blanc