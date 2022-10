Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : La nouvelle annonce forte de Laurent Blanc après son retour

Publié le 16 octobre 2022 à 19h45

Pierrick Levallet

De retour en France pour remplacer Peter Bosz à l’OL, Laurent Blanc a eu l’occasion de diriger son premier match en Ligue 1 depuis 2016. L’entraîneur de 56 ans s’est d’ailleurs prononcé sur ses sentiments concernant son grand retour. Et l’ancien du PSG avoue qu’il y a eu une grande part d’émotion et de plaisir.

N’obtenant plus de résultats satisfaisants à l’OL, Peter Bosz a été démis de ses fonctions il y a maintenant quelques jours. Le club rhodanien n’a pas mis longtemps à lui trouver son successeur, et il est bien connu du PSG puisqu’il s’agit de Laurent Blanc. Depuis son départ de la capitale en 2016, l’entraîneur de 56 ans n’a plus officié en Europe. Avant son premier match ce dimanche face au Stade Rennais, l'ancien sélectionneur des Bleus s’est prononcé sur son retour.

«Ça a été intense cette semaine»

« Ça suscite de l’émotion, mais beaucoup plus de plaisir à mon avis. On reprend ses marques rapidement car on n’a pas le temps. (...) Ça a été intense cette semaine » a expliqué Laurent Blanc au micro de Prime Video avant la rencontre face au Stade Rennais ce dimanche.

«Quand on revient en Ligue 1, elle vous manque»