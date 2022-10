Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Après l'arrivée de Blanc, il se lâche sur son avenir

Publié le 16 octobre 2022 à 15h10

La rédaction

En fin de contrat en juin prochain avec l’OL, Moussa Dembélé n’a toujours pas prolongé avec le club rhodanien malgré la proposition faite cet été. Alors que le joueur en est qu’à seulement 2 titularisations cette saison, l’attaquant souhaite tout d’abord tout donner avec son équipe et n’aurait pas encore décidé de son avenir.

En grande difficulté avec l’OL depuis le début de la saison, Moussa Dembélé n’a été titularisé qu’à seulement deux reprises. Alors qu’il est actuellement en fin de contrat avec le club rhodanien, l’attaquant lyonnais avait refusé une première prolongation cet été. Lors d’un entretien pour Téléfoot , le joueur s’est exprimé sur son avenir.

Mercato - OL : L'arrivée de Laurent Blanc est encore validée dans le vestiaire https://t.co/DgEI2l7Qlk pic.twitter.com/jzFgXrIj2W — le10sport (@le10sport) October 16, 2022

«Je ne me penche pas trop dessus»

Au micro de Téléfoot , Moussa Dembélé a évoqué son avenir avec l’OL. L’attaquant français ne souhaite pas penser à ce sujet pour le moment et préfère se concentrer sur la suite de la saison. « Je ne me penche pas trop dessus. Le plus important, c'est le club où je suis à l'instant T. Je prends au jour le jour, j'essaye de tout donner, de faire des bons matches, d'en gagner. Ma situation on verra ça plus tard. »

Dembélé n’a toujours pas pris de décision