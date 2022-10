Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Haaland, Mbappé… Le Real Madrid a tranché, le PSG peut souffler

Publié le 16 octobre 2022 à 14h45

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Pendant des mois, Erling Haaland et Kylian Mbappé ont été annoncés du côté du Real Madrid. Finalement, le Norvégien a signé à Manchester City et l’attaquant français a prolongé son contrat avec le PSG. Si le club madrilène figure toujours parmi les prétendants, il aurait décidé, pour le moment, de faire une croix sur les deux cracks.

L’été dernier, Erling Haaland et Kylian Mbappé ont été les deux grandes attractions du mercato et cela devrait se répéter dans les années à venir. Si le premier a signé à Manchester City et que le second a finalement décidé de prolonger au PSG, le Real Madrid garde toujours un œil sur leur situation respective.

Haaland et Mbappé, Madrid ou rien ?

Pour Erling Haaland, le Real Madrid pourrait profiter d’une clause lui permettant de le faire venir dès 2024. En revanche, avec Kylian Mbappé, la situation est plus complexe. Même si l’attaquant français a demandé son départ du PSG, le Real Madrid a mal pris sa prolongation en mai dernier.

Mercato - PSG : Après la Coupe du monde, Messi pourrait prendre une incroyable décision https://t.co/shZBn6qo37 pic.twitter.com/uKz2GeCFRA — le10sport (@le10sport) October 16, 2022

Le Real dit non