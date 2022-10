Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable aveu du Real Madrid sur Mbappé et le PSG

Publié le 16 octobre 2022 à 08h15

Désireux de quitter le PSG en raison du comportement de ses dirigeants, Kylian Mbappé aurait très peu de chances de s'engager avec le Real Madrid dans les prochains mois. Selon la presse espagnole, le club merengue est irrité par le comportement du joueur français, qui n'hésiterait pas à mettre la pression sur ses dirigeants pour obtenir gain de cause.

Le Qatar avait mis les petits plats dans les grands pour arriver à ses fins et prolonger le contrat de Kylian Mbappé, alors courtisé par le Real Madrid. Face à la presse, Nasser Al-Khelaïfi n'avait pas hésité à présenter le joueur comme « la pierre angulaire du projet du club pour les années à venir, sur et en dehors des terrains ». Mais pour Mbappé, ce n'était rien que des mots prononcés en l'air. Il estime que ses dirigeants n'ont tenu aucune de leurs promesses et souhaite quitter le PSG au plus vite.

Le Real Madrid irrité par le comportement de Mbappé

Le Real Madrid garderait un œil attentif à la situation, mais n'envisagerait pas de se lancer dans ce dossier. Selon Marca, le club espagnol estime que le comportement de Mbappé est inacceptable et que ce dernier aurait le plus grand mal à s'intégrer au sein du vestiaire.

