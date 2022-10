Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au cœur des rumeurs, Mbappé fait passer un gros message

Publié le 15 octobre 2022 à 17h15

Dan Marciano - Rédacteur

Les rumeurs sont nombreuses au sujet de Kylian Mbappé. Selon plusieurs médias, le joueur tricolore, en froid avec ses dirigeants, aimerait quitter le PSG. Mais devant les caméras, l'international français ne laisse rien transparaître. Sur les réseaux sociaux, il a même fait passer un message d'unité avant d'aller défier l'OM ce dimanche en championnat.

Kylian Mbappé n'est pas comme les autres. Chacune de ses actions est décortiquée par les médias, et la moindre information sur son avenir prend des proportions énormes. Sur RMC, Daniel Riolo a annoncé que Mbappé souhaitait quitter le PSG cet hiver. Il n'en fallait pas plus pour que la presse européenne vérifie cette information et agite la rubrique mercato.

Mbappé annoncé sur le départ

Cinq mois après sa prolongation, Mbappé serait en froid avec ses dirigeants, qui n'auraient pas tenu certaines de leurs promesses notamment en matière de recrutement. De plus, le joueur a appris que le club avait fait appel à des agences pour le décrédibiliser. En coulisses, Mbappé serait furieux et voudrait partir au plus vite. Mais devant les caméras, c'est une autre histoire.

D’après rmc Mbappe veut partir du club POV Mbappe en story insta pic.twitter.com/V2nvSMgBu2 — Pitoxytb (@Pitoxytb07) October 15, 2022

« Tous ensemble. Prêt pour demain. Ici c’est Paris »