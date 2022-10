Foot - PSG

PSG : Mbappé, Neymar… Nouvelles révélations sur le dernier scandale à Paris

Publié le 15 octobre 2022 à 16h00

Hugo Chirossel

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé a été relancé ces derniers jours, le PSG a également dû faire face aux révélations de Mediapart. Le club parisien serait à l’origine de la création de faux comptes Twitter afin d’attaquer et de décrédibiliser des médias, voir des joueurs, comme Kylian Mbappé. Une affaire qui serait moins grave qu’il n’y parait d’après une étude réalisée par la start-up Kap Code.

Le PSG a vécu une semaine très agité. Mécontent de sa situation au Paris Saint-Germain et de son utilisation dans le système de Christophe Galtier, Kylian Mbappé souhaiterait s’en aller dès le mois de janvier. Dans le même temps, Mediapart révélait que le club de la capitale aurait été à l’origine de la création d’une véritable armée numérique composée de faux comptes Twitter . L’objectif étant d’attaquer et de décrédibiliser sur les réseaux sociaux des médias, ainsi que des personnalités du monde du football, comme Neymar ou Kylian Mbappé.

«On a plutôt affaire à quelque chose d’artisanal»

Cette affaire ressemble beaucoup à celle qui avait touché le FC Barcelone il y a quelques années et notamment le président de l’époque, Josep Bartomeu. Kap Code, spécialisé dans l’analyse des réseaux sociaux, a réalisé une étude préliminaire de ce dossier et estime que « c’est un cas très différent de tout ce qu’on a traité jusqu’à maintenant. Ça n’a par exemple rien à voir avec ce qui s’est passé avec l’opération de dénigrement qu’a pu mener le Barça ou la campagne d’influence de l’opinion qu’il y a eu autour du projet de la Super League. Ça c’était industriel. Pour le PSG, on a plutôt affaire à quelque chose d’artisanal », a expliqué Adel Mebarki, co-fondateur de Kap Code, rapporte RMC Sport .

