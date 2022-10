Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé réclame son transfert, c'est validé

Publié le 15 octobre 2022 à 14h30

Arnaud De Kanel

Ces derniers jours, Kylian Mbappé est vivement critiqué. Son attitude est pointée du doigt et sa prétendue demande de transfert ne fait qu'alimenter les discussions à son sujet. De son côté, Pascal Dupraz est monté au créneau pour défendre l'attaquant du PSG en taclant les décisions de la direction parisienne.

Les états d'âme de Kylian Mbappé continuent d'alimenter le climat délicat dans lequel est plongé le PSG. L'attaquant français souhaiterait quitterait le club de la capitale dès cet hiver, déçu par les promesses non tenues de ses dirigeants. Le jeune joueur agace mais pour Pascal Dupraz, tout cela est de la faute du PSG et le joueur n'y est pour rien.

«Mbappé n'est pas coupable»

De passage dans l'émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC , Pascal Dupraz a défendu Kylian Mbappé : « Mbappé n'est pas coupable. Ce garçon a 23 ans. On lui donne tout: l'argent et le pouvoir. Fatalement, les dirigeants allaient prendre le boomerang dans la tête. » Il a ensuite taclé la gestion du PSG sur ce dossier.

«Les dirigeants sont irresponsables»