Foot - PSG

PSG : Pochettino, Tuchel... L'incroyable constat du clan Galtier

Publié le 15 octobre 2022 à 08h30 - mis à jour le 15 octobre 2022 à 08h30

Arthur Montagne

Vendredi, Christophe Galtier a poussé un énorme coup de gueule en conférence de presse. Agacé que les questions des journalistes portent essentiellement sur les problèmes extrasportifs, l'entraîneur du PSG n'a pas hésité à afficher son mécontentement. Dans un entourage, on dresse un constat accablant sur cette situation.

Nommé entraîneur du PSG cet été pour remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a immédiatement impressionné par sa communication, très différente de celle de ses prédécesseurs. Excellent client face aux médias, l'ancien coach du LOSC et de l'OGC Nice se livre sans détour en conférence de presse et fait preuve d'une grande honnêteté. Néanmoins, vendredi, et alors que le choc face à l'OM approche, Christophe Galtier est apparu passablement agacé face aux questions des journalistes qui portaient essentiellement sur les récentes polémiques qui frappent le PSG. Frustré de ne pas parler foot, le technicien français a donc poussé un gros coup de gueule.

PSG : Avant l’OM, Galtier prépare une révolution https://t.co/IpgckxiaJG pic.twitter.com/UOwB3Y8uZ9 — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

Le coup de gueule de Galtier

« Il faut avoir de la maîtrise et de l'expérience à un certain âge pour gérer tout cela. Vous ne parlez jamais football, vous me posez beaucoup de questions, vous les médias. Je suis l'entraîneur du PSG, j'étais heureux à ma nomination. Si on est très honnêtes, on doit parler 1 minute 30 de football sur 10 minutes de conférence, on n'est que sur l'extrasportif. Quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez puisque vous dites le contraire de ce que je dis. Sur tout ce qui peut se dire, je ne suis pas là pour commenter les rumeurs », a-t-il lancé devant les médias vendredi.

«Il a compris pourquoi Tuchel et Pochettino avaient opté pour une communication minimaliste»