Mercato - OL : Laurent Blanc affiche une énorme frustration après son retour

Publié le 16 octobre 2022 à 18h30

Nommé à la tête de l’Olympique Lyonnais il y a quelques joueurs pour assurer la succession de Peter Bosz, Laurent Blanc dirigeait son premier match ce dimanche face au Stade Rennais. Une journée frustrante pour le nouvel entraîneur des Gones à cause de la défaite des siens en Bretagne (3-2).

C’est une première manquée pour Laurent Blanc. Alors que son arrivée a été officialisée dimanche dernier, le nouvel entraîneur de l’OL a connu sa première défaite sur le banc des Gones face au Stade Rennais (3-2) ce dimanche. Le doublé d’Alexandre Lacazette n’a pas suffi au club rhodanien pour repartir de Bretagne avec les trois points, de quoi frustrer Laurent Blanc, qui tente malgré tout de positiver.

« On a fait des erreurs »

« On ne peut pas être satisfait quand on ne prend pas de point. Il y a des éléments positifs bien sûr. Le tournant du match, c’est le but qu’on prend à la 47e minute, on n’a pas le droit. Pas le droit après la bonne première mi-temps. Surtout contre un club de la valeur de Rennes. Il n’empêche qu’on revient. Et encore une fois, on prend un but. Malgré deux buts à l’extérieur, ça n’a pas été suffisant. On a fait des erreurs. Mentalement, après l’égalisation, on a le dessus sur Rennes, car ils ont joué jeudi, ils enchaînent », confie Laurent Blanc, relayé par Ouest-France.

« Lyon doit proposer du jeu. On n’est pas au top de la forme »