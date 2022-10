Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris une décision fracassante pour le transfert de Mbappé

Publié le 16 octobre 2022 à 18h00

Alors qu’il a demandé à quitter le PSG dès cet hiver, Kylian Mbappé se verrait bien rejoindre enfin le Real Madrid. Néanmoins, la situation n’est plus la même dans la capitale espagnole. Le club madrilène aurait définitivement dit non à l’attaquant français, notamment en raison de son salaire XXL et de l’influence négative qu’il pourrait avoir dans le vestiaire.

Début de saison mitigé pour le PSG. Sur le plan sportif, tout va bien au niveau comptable puisque le club de la capitale pointe en tête du championnat et est tout proche de décrocher sa qualification en huitième de finale de Ligue des Champions. S’il y a encore de nombreux progrès à faire dans le jeu, le PSG version Christophe Galtier avance dans le bon sens. En revanche, au niveau extra sportif, le PSG reste le PSG. Cette semaine, c’est Kylian Mbappé qui a fait parler de lui…

Kylian Mbappé a demandé son transfert

Après avoir pesté contre son utilisation avec son hashtag #Pivotgang, Kylian Mbappé aurait demandé à quitter le PSG dès cet hiver. L’international français estime que Nasser Al-Khelaïfi, son président, n’a pas tenu les promesses faites en mai dernier lorsqu’il a décidé de prolonger avec le PSG plutôt que de rejoindre le Real Madrid. Cinq mois plus tard, Mbappé regretterait déjà son choix. Si le champion du monde 2018 se voit toujours rejoindre le club de la capitale espagnole, le Real Madrid n’est plus dans la même optique.

Le Real Madrid passe son tour