Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Indésirable au PSG, il vit un calvaire à l'étranger

Publié le 17 octobre 2022 à 07h15

Arnaud De Kanel

Antero Henrique a effectué un gros coup de balai durant le mercato. L'une des victimes est Ander Herrera, le milieu de terrain espagnol qui a quitté le PSG pour rejoindre son ancien club de l'Athletic Bilbao en prêt. Mais rien ne se passe comme prévu pour Herrera et son retour en Espagne tourne au vinaigre.

A son arrivée au PSG en début de mercato, Luis Campos a dressé une liste d'indésirables que devait faire partir Antero Henrique. Ainsi, Ander Herrera n'entrait pas dans les plans de Christophe Galtier et avait accepté de retourner à l'Athletic Bilbao en prêt. Malheureusement pour lui, ça se passe très mal...

Mercato - PSG : Le clan Mbappé lâche un terrible aveu en privé https://t.co/uOQPzENxS8 pic.twitter.com/fT90OgDIKS — le10sport (@le10sport) October 16, 2022

Blessure et manque de temps de jeu

Ander Herrera a été rattrapé par ses vieux démons quelques semaines après son départ du PSG. En effet, il a été victime d'une déchirure des adducteurs. Il a fait son retour sur les terrains le 17 septembre dernier mais il n'a disputé que 3 des 7 matchs possibles depuis son retour à Bilbao, se contentant d'entrées en fin de match pour un total de 77 minutes.

Le coup de sang d'Herrera

Face à Séville, Herrera était rentré à l'heure de jeu et avait l'occasion de briller. Or, le joueur prêté par le PSG a craqué en toute fin de match et a écopé d'un carton rouge, le clou du spectacle. Voilà qui ne devrait pas arranger sa situation déjà très délicate...